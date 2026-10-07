AnewZ: Немецкая разведка сообщила Баку о непричастности Азербайджана к делу Ханнинга

Расследование в отношении бывшего главы Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Августа Ханнинга не связано с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом сообщает AnewZ со ссылкой на информированные источники.

По их словам, немецкие разведывательные органы уже передали соответствующую информацию азербайджанской стороне.

Немецкие источники заявили, что дело касается других стран. Они также сообщили, что секретные материалы, предположительно полученные Ханнингом, не передавались третьим сторонам.

По данным источников, поскольку расследование ведет Федеральная прокуратура Германии, другие ведомства страны не могут вмешиваться в ход разбирательства. Однако, собеседники телеканала отмечают, что основное внимание следует уделить вопросу – какая именно страна и какая спецслужба на самом деле находятся в центре расследования.

Ханнинг был арестован 6 октября по подозрению в шпионаже, преступлениях, связанных с государственной тайной, и покушении на государственную измену. Прокуратура Германии публично не называла страны или разведывательные службы, связанные с этим делом.

Ранее журнал Der Spiegel заявил о якобы связях данного дела с Азербайджаном. Совет по медиа и телерадиовещанию Азербайджана назвал подобные публикации дезинформацией и частью антиазербайджанской кампании.