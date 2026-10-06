В Германии экс-главу разведслужбы арестовали по подозрению в госизмене

Экс-глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND), 80-летний Август Ханнинг арестован по подозрению в шпионаже.

Как передает Report, об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

Следователи Федерального управления уголовной полиции задержали Ханнинга в его доме недалеко от Мюнстера.

Ведется расследование в отношении Ханнинга по подозрению в шпионаже, разглашении государственных тайн и госизмене. Еще одному сотруднику BND предъявлены обвинения в пособничестве в попытке госизмены и пособничестве в шпионаже в ущерб Германии.

По данным местных медиа, в Баварии правоохранители арестовали еще одного бывшего высокопоставленного сотрудника BND Манфреда Д., который, как выяснилось, был руководителем офиса Ханнинга и работал в ведомстве до весны 2026 года. Он подозревается в том, что до 2022 года поставлял Ханнингу за деньги строго секретную информацию из ведомства. Считается, Манфред Д. передал Ханнингу около 2 тыс. документов.

Следователи проверяют информацию о том, что Ханнинг на основе полученных данных подготовил анализ для иностранной разведывательной службы как минимум один раз.

Источники сообщили, что Ханнинг попал в поле зрения следствия после обыска его дома и офисов в сентябре прошлого года: тогда Госуправление уголовной полиции Гамбурга искало доказательства по другому делу.