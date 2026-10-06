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    В Германии экс-главу разведслужбы арестовали по подозрению в госизмене

    Другие страны
    • 06 октября, 2026
    • 13:38
    В Германии экс-главу разведслужбы арестовали по подозрению в госизмене

    Экс-глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND), 80-летний Август Ханнинг арестован по подозрению в шпионаже.

    Как передает Report, об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

    Следователи Федерального управления уголовной полиции задержали Ханнинга в его доме недалеко от Мюнстера.

    Ведется расследование в отношении Ханнинга по подозрению в шпионаже, разглашении государственных тайн и госизмене. Еще одному сотруднику BND предъявлены обвинения в пособничестве в попытке госизмены и пособничестве в шпионаже в ущерб Германии.

    По данным местных медиа, в Баварии правоохранители арестовали еще одного бывшего высокопоставленного сотрудника BND Манфреда Д., который, как выяснилось, был руководителем офиса Ханнинга и работал в ведомстве до весны 2026 года. Он подозревается в том, что до 2022 года поставлял Ханнингу за деньги строго секретную информацию из ведомства. Считается, Манфред Д. передал Ханнингу около 2 тыс. документов.

    Следователи проверяют информацию о том, что Ханнинг на основе полученных данных подготовил анализ для иностранной разведывательной службы как минимум один раз.

    Источники сообщили, что Ханнинг попал в поле зрения следствия после обыска его дома и офисов в сентябре прошлого года: тогда Госуправление уголовной полиции Гамбурга искало доказательства по другому делу.

    Госизмена Разведслужба Федеративная Республика Германия (ФРГ)
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