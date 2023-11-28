Аналитик: Возврат отношений Азербайджана и США к прежним крайне важен

Нормализация отношений между Азербайджаном и Соединенными Штатами Америки и нахождение общих точек соприкосновения в мирных переговорах с Арменией крайне важна.

Возврат к прежним отношениям между Азербайджаном и Соединенными Штатами Америки и нахождение общих точек соприкосновения в мирных переговорах с Арменией крайне важно.

Об этом Report заявил пакистанский аналитик в области международных отношений Халид Таймур Акрам.

По его словам, нынешняя позиция Конгресса США - явная историческая ошибка. Эти неверные шаги приписываются некоторым членам Комитета Палаты представителей США по иностранным делам, которые были введены в заблуждение армянскими лоббистскими группами.

"Эта ситуация требует тщательного изучения как разведывательными службами США, так и администрацией Байдена. Важно понимать, что армянская лоббистская организация в Вашингтоне активно участвует в агрессивной и пагубной кампании против Азербайджана, используя дезинформацию и тактику обмана. Армянская диаспора манипулирует отдельными лицами и их лоббистскими организациями с целью распространения ложной информации, оказывая влияние на Конгресс США против Азербайджана", - считает Акрам.

Эксперт подчеркнул, что армянский лоббизм представляет потенциальную угрозу для политики США, отравляя умы как общественных, так и политических деятелей.

"Это, в свою очередь, подрывает отношения между Соединенными Штатами и Азербайджаном. В связи с этим очень важно, чтобы обе страны работали над улучшением своих отношений, искали точки соприкосновения в мирных переговорах и заставляли Армению участвовать в мирных соглашениях и подписывать их", - заключил Халид Таймур Акрам.