    Али Асадов выразил соболезнования в связи с кончиной Илии II

    • 19 марта, 2026
    • 17:26
    Али Асадов выразил соболезнования в связи с кончиной Илии II

    Премьер-министр Азербайджана Али Асадов выразил соболезнования по случаю кончины Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​Кабинет министров.

    Али Асадов побывал в посольстве Грузии в Азербайджане, где оставил запись в книге соболезнований.

    Отметим, что Илия II скончался в клинике на 94-м году жизни. В связи с его кончиной в Грузии объявлен траур. Он возглавлял Грузинскую православную церковь с 1977 года. При нем в Тбилиси был построен кафедральный собор Святой Троицы - крупнейший храм Грузии. Похороны патриарха состоятся 22 марта.

    Али Асадов Кабинет министров Патриарх Илия II
    Əli Əsədov II İliyanın vəfatı ilə bağlı başsağlığı verib
    PM Ali Asadov offers condolences on passing of Ilia II of Georgia
