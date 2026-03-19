Али Асадов выразил соболезнования в связи с кончиной Илии II
Внешняя политика
- 19 марта, 2026
- 17:26
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов выразил соболезнования по случаю кончины Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Кабинет министров.
Али Асадов побывал в посольстве Грузии в Азербайджане, где оставил запись в книге соболезнований.
Отметим, что Илия II скончался в клинике на 94-м году жизни. В связи с его кончиной в Грузии объявлен траур. Он возглавлял Грузинскую православную церковь с 1977 года. При нем в Тбилиси был построен кафедральный собор Святой Троицы - крупнейший храм Грузии. Похороны патриарха состоятся 22 марта.
