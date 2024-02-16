О нас

Али Асадов поговорил по телефону со своим кыргызским коллегой

Али Асадов поговорил по телефону со своим кыргызским коллегой 16 февраля председатель Кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров позвонил премьер-министру Азербайджанской Республики Али Асадову.
Внешняя политика
16 февраля 2024 г. 18:48
Али Асадов поговорил по телефону со своим кыргызским коллегой

16 февраля председатель Кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров позвонил премьер-министру Азербайджанской Республики Али Асадову.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Азербайджана, Акылбек Жапаров поздравил Али Асадова с назначением на пост премьер-министра Азербайджанской Республики.

В ходе разговора было выражено удовлетворение всесторонним развитием стратегического партнерства между Азербайджаном и Кыргызстаном.

Стороны также обсудили перспективы дальнейшего наращивания азербайджано-кыргызского взаимовыгодного сотрудничества.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Ali Asadov speaks on phone with his Kyrgyz counterpart
Версия на азербайджанском языке Əli Əsədov qırğızıstanlı həmkarı ilə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsini müzakirə edib

Другие новости из категории

Президент Ильхам Алиев встретился с председателем парламентской группы Бундестага
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с председателем парламентской группы Бундестага
16 февраля 2024 г. 19:30
Лидер Азербайджана встретился в Мюнхене со специальным координатором президента США
ФотоЛидер Азербайджана встретился в Мюнхене со специальным координатором президента США
16 февраля 2024 г. 19:21
Президент Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с главой ЕБРР
Президент Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с главой ЕБРР
16 февраля 2024 г. 18:02
В Мюнхене состоялась встреча Ильхама Алиева с действующим председателем ОБСЕ
ФотоВ Мюнхене состоялась встреча Ильхама Алиева с действующим председателем ОБСЕ
16 февраля 2024 г. 17:31
Президент Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с гендиректором итальянской компании
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с гендиректором итальянской компании
16 февраля 2024 г. 17:27
Посол США встретился с представителями американских компаний в Баку
Посол США встретился с представителями американских компаний в Баку
16 февраля 2024 г. 17:18
Турецкий эксперт: Азербайджан восстановил справедливость на глазах у всего мира
Турецкий эксперт: Азербайджан восстановил справедливость на глазах у всего мира
16 февраля 2024 г. 16:40
МИД Азербайджана поздравил Литву
МИД Азербайджана поздравил Литву
16 февраля 2024 г. 16:03
МИД Турции: Решение ПАСЕ по Азербайджану не будет служить миру на Южном Кавказе
МИД Турции: Решение ПАСЕ по Азербайджану не будет служить миру на Южном Кавказе
16 февраля 2024 г. 14:49
Президент Алжира поздравил Ильхама Алиева
Президент Алжира поздравил Ильхама Алиева
16 февраля 2024 г. 13:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi