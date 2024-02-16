Али Асадов поговорил по телефону со своим кыргызским коллегой

16 февраля председатель Кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров позвонил премьер-министру Азербайджанской Республики Али Асадову.

16 февраля председатель Кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров позвонил премьер-министру Азербайджанской Республики Али Асадову.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Азербайджана, Акылбек Жапаров поздравил Али Асадова с назначением на пост премьер-министра Азербайджанской Республики.

В ходе разговора было выражено удовлетворение всесторонним развитием стратегического партнерства между Азербайджаном и Кыргызстаном.

Стороны также обсудили перспективы дальнейшего наращивания азербайджано-кыргызского взаимовыгодного сотрудничества.