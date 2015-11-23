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    Абульфас Гараев выступил на 36-м заседании Исполнительного совета ИСЕСКО

    Министр: Позиция ИСЕСКО в карабахском вопросе ясна

    Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Министр культуры и туризма Абульфас Гараев во время выступления на официальном открытии 36-го заседания Исполнительного совета ИСЕСКО высоко оценил успехи организации.

    Как сообщает Report, в своем выступлении министр отметил, что объявление Нахчыванской Автономной Республики культурной столицей исламского мира 2018 года является знаменательным событием. 

    А.Гараев подчеркнул, что нагорно-карабахская проблема всегда находилась в центре внимания международных организаций: "В этом вопросе позиция ИСЕСКО ясна, организация поддерживает справедливую позицию Азербайджана. Сегодня еще раз выражаем благодарность государствам, входящим в состав ИСЕСКО, за их позицию в этом вопросе".

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