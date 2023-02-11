О нас

Зеленский посетил посольство Турции и выразил соболезнование

Зеленский посетил посольство Турции и выразил соболезнование Президент Украины Владимир Зеленский и глава офиса президента Украины Андрей Ермак посетили посольство Турции, чтобы выразить соболезнования в связи с землетрясением.
В регионе
11 февраля 2023 г. 18:48
Зеленский посетил посольство Турции и выразил соболезнование

Президент Украины Владимир Зеленский и глава офиса президента Украины Андрей Ермак посетили посольство Турции, чтобы выразить соболезнования в связи с землетрясением.

Об этом Report сообщает со ссылкой на офис президента Украины.

Глава украинского государства возложил цветы к мемориальному уголку, созданному в здании посольства, и оставил запись в траурной книге.

"Примите искренние соболезнования от меня и народа Украины. Страшная трагедия, унесшая жизни сразу стольких людей, отозвалась глубокой болью в наших сердцах.

Мы разделяем боль турецкого народа и помогаем ему в этот трудный день. Да возрадуются души умерших. Желаем пострадавшим скорейшего выздоровления", - сказал глава Украины.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоZelenski Türkiyə səfirliyində olub, başsağlığı verib

Экслюзивные новости

Производство в аграрном секторе Азербайджана будет ежегодно расти на 4% до 2031 года
Производство в аграрном секторе Азербайджана будет ежегодно расти на 4% до 2031 года
11 февраля 2023 г. 10:14
Из Азербайджана в Турцию отправлено 88 грузовиков с гумпомощью
ФотоИз Азербайджана в Турцию отправлено 88 грузовиков с гумпомощью
10 февраля 2023 г. 18:07
Эксперт: ЮГК увеличит свою долю в покрытии потребностей стран ЕС
Эксперт: ЮГК увеличит свою долю в покрытии потребностей стран ЕС
10 февраля 2023 г. 17:20
Эксперт: Румыния и Азербайджан могут совместно инвестировать в производство ВИЭ
Эксперт: Румыния и Азербайджан могут совместно инвестировать в производство ВИЭ
10 февраля 2023 г. 14:01
Фоторепортаж из палаточного городка в Кахраманмараше
ФотоФоторепортаж из палаточного городка в Кахраманмараше
10 февраля 2023 г. 12:47
ВОЗ выделил 3 млн долларов для поддержки Турции и Сирии
ВОЗ выделил 3 млн долларов для поддержки Турции и Сирии
10 февраля 2023 г. 10:48
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины: У России нет сил для захвата Киева - ИНТЕРВЬЮ
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины: У России нет сил для захвата Киева - ИНТЕРВЬЮ
9 февраля 2023 г. 16:28
Азербайджанский спасатель: В первую очередь стараемся вызволить из-под завалов выживших
Азербайджанский спасатель: В первую очередь стараемся вызволить из-под завалов выживших
9 февраля 2023 г. 14:23
МИД назвал причины эвакуации граждан Азербайджана из Турции по суше
МИД назвал причины эвакуации граждан Азербайджана из Турции по суше
9 февраля 2023 г. 12:45
В Баку продолжается сбор помощи пострадавшим от землетрясения в Турции
ФотоВ Баку продолжается сбор помощи пострадавшим от землетрясения в Турции
8 февраля 2023 г. 16:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi