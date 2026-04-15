В тяжелом ДТП в Башкортостане погибли четыре человека

Дорожно-транспортное происшествие на трассе Белебей - Приютово в Республике Башкортостан (РФ) унесло жизни четырех человек, еще один получил травмы.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В дорожно-транспортное происшествие попал легковой автомобиль Daewoo Nexia. Вследствие опрокидывания транспортного средства пострадали пять человек: четверо из них скончались, один доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи", - указывается в сообщении.

На месте происшествия работают оперативные службы. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.