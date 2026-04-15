Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    В тяжелом ДТП в Башкортостане погибли четыре человека

    В регионе
    • 15 апреля, 2026
    • 08:48
    В тяжелом ДТП в Башкортостане погибли четыре человека

    Дорожно-транспортное происшествие на трассе Белебей - Приютово в Республике Башкортостан (РФ) унесло жизни четырех человек, еще один получил травмы.

    Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

    "В дорожно-транспортное происшествие попал легковой автомобиль Daewoo Nexia. Вследствие опрокидывания транспортного средства пострадали пять человек: четверо из них скончались, один доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи", - указывается в сообщении.

    На месте происшествия работают оперативные службы. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Башкортостан Россия

    Последние новости

    12:56

    Супертанкер под флагом Ирака смог пройти американскую блокаду в Ормузском проливе

