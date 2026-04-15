В тяжелом ДТП в Башкортостане погибли четыре человека
В регионе
- 15 апреля, 2026
- 08:48
Дорожно-транспортное происшествие на трассе Белебей - Приютово в Республике Башкортостан (РФ) унесло жизни четырех человек, еще один получил травмы.
Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
"В дорожно-транспортное происшествие попал легковой автомобиль Daewoo Nexia. Вследствие опрокидывания транспортного средства пострадали пять человек: четверо из них скончались, один доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи", - указывается в сообщении.
На месте происшествия работают оперативные службы. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.
Последние новости
