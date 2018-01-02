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    В Тегеране в связи с беспорядками задержаны 450 человек

    Представитель городских властей: 200 человек задержаны в субботу, 150 - в воскресенье и около 100 - в понедельник© AP

    Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Не менее 450 человек задержаны с 30 января в Тегеране в связи с беспорядками.

    Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил представитель городских властей Али-Асгар Насербахт.

    По его словам, "200 человек задержаны в субботу, 150 - в воскресенье и около 100 - в понедельник".

    Ранее иранское государственное телевидение сообщило, что в ночь на 2 января не менее девяти человек погибли в результате беспорядков в иранской провинции Исфахан.

    Общее число жертв за шесть дней волнений уже достигло 20 человек.

    Напомним, что акции протеста начались 28 декабря во втором по численности городе Ирана Мешхеде; участники манифестации вышли на улицы, протестуя против роста цен. Протесты, нередко перераставшие в беспорядки, охватили и другие населенные пункты.

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