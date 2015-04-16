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    ​В Стамбуле задержаны два террориста

    Подозреваемые - члены Революционной народно-освободительной партии-фронта

    Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ В Стамбуле задержаны два человека, подозреваемые в совершении террора.

    Как сообщает Report, информацию распространили турецкие СМИ.

    Подозреваемые террористы являются членами Революционной народно-освободительной партии-фронта (DNKP-C).

    Они планировали нападения на структуры безопасности и их сотрудников, штабы общественных организаций и политических партий, консульства, представительства зарубежных стран, известных бизнесменов и их компании.

    После допроса подозреваемых отправят в суд. 

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