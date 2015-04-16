​В Стамбуле задержаны два террориста

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ В Стамбуле задержаны два человека, подозреваемые в совершении террора.

Как сообщает Report, информацию распространили турецкие СМИ.

Подозреваемые террористы являются членами Революционной народно-освободительной партии-фронта (DNKP-C).

Они планировали нападения на структуры безопасности и их сотрудников, штабы общественных организаций и политических партий, консульства, представительства зарубежных стран, известных бизнесменов и их компании.

После допроса подозреваемых отправят в суд.