В Стамбуле начался суд над 24 обвиняемыми в попытке госпереворота

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Судебный процесс над 24 участниками попытки переворота в июле прошлого года начался в среду в Стамбуле.

Как сообщает Report со ссылкой на телеканал NTV, среди подсудимых - шесть генералов и Фетхуллах Гюлен, которого судят заочно. Всем обвиняемым грозит пожизненное заключение.

В ночь на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников совершила попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.