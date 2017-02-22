В Москве состоялась встреча глав МИД России и Армении

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ В Москве состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Армении Эдварда Налбандяна. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, в ходе встречи обсужден широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, международной и региональной повестки.

Перед встречей главы МИД приняли участие на открытии выставки, посвященной 25-летию установления дипотношений между Россией и Арменией.

В ходе открытия выставки министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что принял приглашение главы МИД Армении Эдварда Налбандяна посетить Ереван.

"Время визита будет прорабатываться отдельно", - добавил Лавров.