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В Анкаре прошел Форум турецко-азербайджанской молодежи

В Анкаре прошел Форум турецко-азербайджанской молодежи В Городском совете Анкары состоялся "Форум солидарности турецко-азербайджанской молодежи во имя зеленого будущего мира".
В регионе
26 октября 2024 г. 13:20
В Анкаре прошел Форум турецко-азербайджанской молодежи

В Городском совете Анкары состоялся "Форум солидарности турецко-азербайджанской молодежи во имя зеленого будущего мира".

Как сообщает анкарское бюро Report, мероприятие было организовано совместно Фондом молодежи Азербайджана, Городским советом Анкары, Общественным объединением поддержки инициатив и развития молодежи Азербайджана, Союзом интернет-медиа структур Турции и Азербайджано-турецким домом.

На церемонии был показан фильм "Зеленый мир", в котором прозвучали призывы к молодежи мира о стремлении к зеленому будущему.

На форуме, продолжившемся панельными дискуссиями, участники обсудили пути углубления сотрудничества между молодым поколением двух братских стран в контексте охраны окружающей среды и цели 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

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Версия на азербайджанском языке ФотоAnkarada Türkiyə-Azərbaycan Gənclərinin Forumu keçirilib

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