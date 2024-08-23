В Алматы пройдет очередной форум CAREC

Восьмой Форум по развитию аналитических центров Программы экономической кооперации Центральной Азии (CAREC) пройдет 27-28 августа 2024 года в городе Алматы, Казахстан.

Восьмой Форум по развитию аналитических центров Программы экономической кооперации Центральной Азии (CAREC) пройдет 27-28 августа 2024 года в городе Алматы, Казахстан.

Как передает Report, темой предстоящего форума будет "Климатический вызов: мышление за пределами границ для коллективных действий".

Мероприятие пройдет при поддержке ключевых международных организаций, включая Евразийский банк развития и Азиатский банк развития.

CAREC - программа, созданная в 1997 году Азиатским банком развития для поощрения экономического сотрудничества между странами Центральной Азии и близлежащих регионов Южного Кавказа и Южной Азии.