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Спикер парламента Грузии обвинил президента и оппозицию в подготовке к госперевороту

Спикер парламента Грузии обвинил президента и оппозицию в подготовке к госперевороту Президент Грузии Саломе Зурабишвили и оппозиция страны готовятся к госперевороту в стране, объявляя итоги выборов в парламент нелегитимными.
В регионе
28 октября 2024 г. 12:39
Спикер парламента Грузии обвинил президента и оппозицию в подготовке к госперевороту

Президент Грузии Саломе Зурабишвили и оппозиция страны готовятся к госперевороту в стране, объявляя итоги выборов в парламент нелегитимными.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом на брифинге заявил спикер парламента Шалва Папуашвили.

"Эта сцена была подготовлена заранее: объявить итоги нелегитимными, придумать техническое правительство… все это - сцена переворота, к которому они направляются и тем самым идут против конституционного строя", - сказал он.

По его словам, Грузия не допустит таких действий.

Отметим, что ранее основные оппозиционные партии подписали предложенную президентом хартию. Документ предполагает, что они создадут техническое правительство, если вместе получат больше голосов, чем правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия".

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan parlamentinin spikeri prezidenti və müxalifəti çevrilişə hazırlaşmaqda ittiham edib

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