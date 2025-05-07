Самолет Вучича совершил вынужденную посадку в Баку

Самолет, на котором президент Сербии Александр Вучич вылетел в Москву для участия в праздновании Дня Победы, сейчас находится в Баку.

Самолет, на котором президент Сербии Александр Вучич вылетел в Москву для участия в праздновании Дня Победы, совершил вынужденную посадку в Баку.

Как передает Report, об этом сообщают сербские СМИ.

Отмечается, что из-за закрытого воздушного пространства России самолет Вучича не может продолжить свой путь в Москву. В настоящее время борт с Вучичем ожидает разрешения на продолжение полета в РФ.

Ранее AZAL сообщил о том, что рейсы авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) J2-181 (аэропорт "Домодедово") и J2-807 (аэропорт "Внуково") из Баку в Москву, Россия, задерживаются из-за закрытия воздушного пространства в пункте назначения.

Напомним, что Вучич в Москве планирует принять участие на мероприятиях в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне 9 мая. Он также запланировал встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.