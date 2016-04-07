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    ​Россия снизила цену на газ для Армении до 150 долларов за тысячу кубометров

    Овик Абрамян: Повлияет ли это на конечного потребителя, пока обсуждается

    Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Россия снизила цену на поставляемый Армении природный газ до 150 долларов за тысячу кубометров.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава армянского правительства Овик Абрамян в четверг по итогам встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

    "До того стоимость газа составляла 165 долларов, а теперь она снижена до 150 долларов. Переговоры продолжатся. Повлияет ли это на конечного потребителя, пока обсуждается", - сказал Абрамян.

    Таким образом, снижение цены составило 9%.

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