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    ​Россия отказалась списывать долги Украине

    Россия не готова списать до 20% от 3 млрд. долларов долга Украины по евробондам перед Россией

    Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Россия не пойдет на списание украинских долгов. Как передает Report со ссылкой на Газета.Ru, об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов.

    Россия не готова списать до 20% от 3 млрд.  долларов долга Украины по евробондам перед Россией.

    Ранее украинская сторона обратилась к России с просьбой согласиться на условия реструктуризации украинского долга по евробондам, которые были достигнуты на переговорах с частными кредиторами.

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