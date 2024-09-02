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Российский эксперт: США и Франция – главные источники дестабилизации на Южном Кавказе

Российский эксперт: США и Франция – главные источники дестабилизации на Южном Кавказе США и Франция сегодня выступают главными источниками дестабилизации ситуации на Южном Кавказе.
В регионе
2 сентября 2024 г. 15:40
Российский эксперт: США и Франция – главные источники дестабилизации на Южном Кавказе

США и Франция сегодня выступают главными источниками дестабилизации ситуации на Южном Кавказе.

Как передает Report, такое мнение высказал генеральный директор Каспийского института стратегических исследований Игорь Коротченко в беседе с журналистами.

«Сегодня, именно, США, а также Франция выступают главными источниками дестабилизации обстановки на Южном Кавказе. Это означает, что реваншисткие силы в Армении, могут попытаться сорвать мирный процесс, совершив масштабную военную провокацию», - сказал Коротченко.

По его словам, Армению накачивают наступательными видами оружия, включая анонсированные поставки дальнобойных ракетных систем.

«Ну и, конечно же, то, что в Ереван, как к себе домой, приезжают руководители крупнейших западных спецслужб, разведок, которых принимает и Пашинян, и секретарь армянского совбеза Григорян (Армен Григорян, секретарь Совбеза). Все это говорит о том, что Армения потеряла субъектность», - отметил он.

Коротченко считает, что сегодня Армения - это «троянский конь» Запада на Южном Кавказе.

Он подчеркнул, что цель и задача НАТО и США - создать источник и плацдарм нестабильности на территории Армении. В частности, США сегодня накачивают Армению оружием, очевидно, что, таким образом, готовят масштабные провокации.

По мнению российского эксперта, только совместными усилиями всех стран Южного Кавказа можно противостоять этим негативным тенденциям.

Коротченко, комментируя перспективы разблокирования коммуникаций на Южном Кавказе, сказал, что в трехстороннем заявлении лидеров Азербайджана, РФ и Армении, указано, что контроль за передвижением и трафиком транспорта должна осуществлять Пограничная служба ФСБ России.

По его мнению, страны Запада, стремятся дестабилизировать Южный Кавказ путем использования Армении в качестве тарана для нарушения стабильности и срыва реализации транспортных проектов, в частности, коридора «Север-Юг».

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Версия на азербайджанском языке Rusiyalı ekspert: Cənubi Qafqazda sabitliyin pozulmasının əsas mənbələri ABŞ və Fransadır
Версия на английском языке Russian expert: US, France main sources of destabilization in South Caucasus

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