Посол Украины вызван в МИД Грузии в связи с назначением Саакашвили советником в Киеве

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Посол Украины в Грузии Василий Цыбенко вызван в МИД Грузии в связи с назначением экс-президента Михаила Саакашвили председателем Консультативного международного совета реформ в Украине. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на источники в МИДе Грузии.

Как сообщается, посол Украины вызван в МИД Грузии в начале следующей недели "для получения соответствующих разъяснений".

Местные СМИ сообщили также, что посол Грузии в Киеве Михаил Уклеба намерен "выяснить позицию соответствующих ведомств Украины по данному вопросу".

Ранее один из лидеров правящей в стране коалиции "Грузинская мечта", председатель комитета по защите прав человека парламента Эка Беселия заявила, что "назначение на посты в Украине людей, которые своей политикой нанесли урон Грузии, может нанести ущерб государственным интересам самой Украины". Она сказала: "В Грузии к Украине особо дружественное отношение, не знаю, что может разумного посоветовать Саакашвили президенту Украины".

Основатель коалиции "Грузинская мечта", бывший премьер-министр Бидзина Иванишвили заявил: "Из-за ошибок Михаила Саакашвили Грузия пережила много трагических моментов, думаю, что назначение такого человека советником в Киеве ничего хорошего не даст Украине". В интервью газете "Квирис Палитра" он в то же время отметил, что назначение Саакашвили "не является трагедией для грузино-украинских отношений". Иванишвили сказал, что "Украина является дружественным для Грузии государством, и мы должны беречь такие отношения".