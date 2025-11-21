Пашинян: "Маршрут Трампа" расширит экономические связи между Арменией и Казахстаном

По итогам Вашингтонской декларации Армения сфокусирована на реализации проекта "Маршрут Трампа" (TRIPP) и ведет активные переговоры с США для достижения соглашения по его правовым основам и регулированию.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции после встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

"Как вам известно, по итогам Вашингтонской декларации были определены и согласованы основные и принципиальные вопросы, и Армения и Азербайджан открывают друг для друга коммуникации для внутреннего, то есть из Азербайджана в Азербайджан через территорию Армении, из Армении в Армению через территорию Азербайджана, двустороннего и международного сообщения. И в соответствии с Вашингтонской декларацией все это будет осуществляться на основе территориальной целостности, суверенитета, юрисдикции и взаимности стран", - отметил премьер-министр Армении.

По его словам, реализация проекта значительно увеличит возможности двустороннего экономического сотрудничества между Арменией и Казахстаном, а также увеличит экспортный потенциал как Армении, так и Казахстана, в случае Армении – на восток, в случае Казахстана – на запад.

"И мы, конечно, очень рады, что Казахстан проявляет интерес на самом высоком уровне к этому проекту, который, конечно же, будет состоять из железнодорожных коммуникаций, трубопроводов, линий электропередач, кабелей, а также инфраструктуры для автомобильного транспорта, которую Армения и Азербайджан продемонстрировали готовность предоставить друг другу", – отметил он.