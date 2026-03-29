    Мирзоян: Работа над соглашением о стратегическом партнерстве Армении и Ирана приостановлена

    Работа над документом о всеобъемлющем стратегическом партнерстве Армении и Ирана на данный момент приостановлена.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ходе беседы с журналистами.

    "На данный момент это не обсуждается. Был запланирован визит, в рамках которого должно было состояться обсуждение документа. По крайней мере, на текущий момент о реализации не говорится по понятным причинам", - сказал министр.

    Напомним, что 6 февраля посол Ирана в Армении Мехди Собхани сообщил, что Армения и Иран работают над документом о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

    Арарат Мирзоян МИД Армении Стратегическое партнерство Иран Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана

    Последние новости

    17:14

    Глава МИД Армении: Сейчас мы находимся на этапе согласования документов по проекту TRIPP

    В регионе
    17:12
    Фото
    Видео

    В Бинагади потушили пожар на площади 600 кв. м

    Происшествия
    17:08

    Мирзоян: Работа над соглашением о стратегическом партнерстве Армении и Ирана приостановлена

    В регионе
    17:01

    В Украине из-за ударов ВС РФ за сутки погибли шесть человек

    Другие страны
    16:47

    Эльдар Азизов отметил недостатки при устранении последствий ливней в Баку

    Внутренняя политика
    16:39
    Видео

    Более 3,3 тыс. человек эвакуированы из подтопленных регионов Дагестана - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    16:32

    Расим Балаев будет похоронен на I Аллее почетного захоронения

    Культура
    16:19

    Мирча Луческу госпитализирован из-за ухудшения здоровья после тренировки

    Футбол
    16:08

    Минкультуры Азербайджана выразило соболезнования в связи со смертью Расима Балаева

    Культура
    Лента новостей