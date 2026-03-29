Мирзоян: Работа над соглашением о стратегическом партнерстве Армении и Ирана приостановлена

Работа над документом о всеобъемлющем стратегическом партнерстве Армении и Ирана на данный момент приостановлена.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ходе беседы с журналистами.

"На данный момент это не обсуждается. Был запланирован визит, в рамках которого должно было состояться обсуждение документа. По крайней мере, на текущий момент о реализации не говорится по понятным причинам", - сказал министр.

Напомним, что 6 февраля посол Ирана в Армении Мехди Собхани сообщил, что Армения и Иран работают над документом о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.