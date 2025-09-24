Мирзоян и Барро в Нью-Йорке обсудили развитие отношений между Арменией и Францией

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провел встречу с министром Европы и иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на МИД Армении.

Сообщается, что собеседники обсудили инициативы, направленные на углубление отношений между Арменией и Францией, в соответствии с видением и политической волей к развитию стратегического партнерства между двумя странами.

Мирзоян и Барро коснулись вопросов сотрудничества Армения-ЕС, а также в рамках многосторонних площадок.

Коснувшись региональных вопросов, Мирзоян отметил, что Армения высоко ценит постоянную поддержку Францией демократических реформ и инициатив Армении, направленных на укрепление регионального мира.