    Мирзоян и Барро в Нью-Йорке обсудили развитие отношений между Арменией и Францией

    В регионе
    • 24 сентября, 2025
    • 20:46
    Мирзоян и Барро в Нью-Йорке обсудили развитие отношений между Арменией и Францией

    Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провел встречу с министром Европы и иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на МИД Армении.

    Сообщается, что собеседники обсудили инициативы, направленные на углубление отношений между Арменией и Францией, в соответствии с видением и политической волей к развитию стратегического партнерства между двумя странами.

    Мирзоян и Барро коснулись вопросов сотрудничества Армения-ЕС, а также в рамках многосторонних площадок.

    Коснувшись региональных вопросов, Мирзоян отметил, что Армения высоко ценит постоянную поддержку Францией демократических реформ и инициатив Армении, направленных на укрепление регионального мира.

