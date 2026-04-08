    МИД Турции осудил израильские удары по Ливану

    В регионе
    08 апреля, 2026
    23:29
    МИД Турции осудил израильские удары по Ливану

    Турция осуждает повлекшие многочисленные жертвы израильские удары по Ливану.

    Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении турецкого МИД.

    В ведомстве отметили, что упомянутые атаки еще больше усугубляют гуманитарную ситуацию в Ливане.

    "Мы вновь заявляем о своей решительной поддержке защиты суверенитета и территориальной целостности Ливана", - сообщили во внешнеполитическом ведомстве Турции.

    Напомним, что Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели. Иран со своей стороны заявил, что на этот период будет обеспечен безопасный проход через Ормузский пролив при координации с вооруженными силами Ирана и с учетом технических ограничений.

    Израиль же, ссылаясь на то, что действующее решение о перемирии не распространяется на Ливан, нанес удары по этой стране. В результате число погибших достигло 112 человек. Позднее спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что прекращение огня в Ливане было первым условием плана.

    Эскалация на Ближнем Востоке Удары по Ливану МИД Турции Операция США и Израиля против Ирана Мохаммад-Багер Галибаф
    23:29

    МИД Турции осудил израильские удары по Ливану

    В регионе
    23:11
    Видео

    Судейский комитет АФФА оценил решения арбитров в матчах 26-го тура Премьер-лиги

    Футбол
    22:59

    Галибаф: Три пункта из плана Ирана по сделке с США уже нарушены

    В регионе
    22:54

    В Лиге Европы УЕФА дан старт играм 1/4 финала

    Футбол
    22:53

    Spiegel: ФРГ тайно разрабатывает планы развертывания сил в Ормузском проливе

    Другие страны
    22:44

    США и Венгрия укрепляют сотрудничество в энергетике

    Другие страны
    22:31

    Эрдоган: Возникшая возможность для установления мира в регионе не должна быть упущена

    В регионе
    22:31
    Фото

    Азербайджан и Зимбабве обсудили сотрудничество в области устойчивого развития городов

    Инфраструктура
    22:16
    Фото

    Шахин Багиров: ГТК придает большое значение диалогу с предпринимателями

    Бизнес
