МИД Турции осудил израильские удары по Ливану

Турция осуждает повлекшие многочисленные жертвы израильские удары по Ливану.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении турецкого МИД.

В ведомстве отметили, что упомянутые атаки еще больше усугубляют гуманитарную ситуацию в Ливане.

"Мы вновь заявляем о своей решительной поддержке защиты суверенитета и территориальной целостности Ливана", - сообщили во внешнеполитическом ведомстве Турции.

Напомним, что Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели. Иран со своей стороны заявил, что на этот период будет обеспечен безопасный проход через Ормузский пролив при координации с вооруженными силами Ирана и с учетом технических ограничений.

Израиль же, ссылаясь на то, что действующее решение о перемирии не распространяется на Ливан, нанес удары по этой стране. В результате число погибших достигло 112 человек. Позднее спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что прекращение огня в Ливане было первым условием плана.