    МИД Канады: Иран должен прекратить атаки на Турцию и страны Персидского залива

    В регионе
    • 17 марта, 2026
    • 20:33
    МИД Канады: Иран должен прекратить атаки на Турцию и страны Персидского залива

    Канада осудила атаки Ирана на страны Персидского залива.

    Как сообщает Report, об этом заявила министр иностранных дел Канады Анита Ананд на совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом в Анкаре.

    "Мы выразили солидарность со странами Персидского залива, атаки Ирана должны быть прекращены", - заявила она.

    Глава МИД Канады добавила, что Исламская республика также не должна предпринимать попытки нанесения авиаударов по Турции.

    МИД Канады Анита Ананд Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Персидский залив Хакан Фидан Турция
    Kanada XİN: İran Fars körfəzi ölkələri və Türkiyəyə hücumları dayandırmalıdır
    Canadian FM: Iran must stop attacks on Persian Gulf countries and Türkiye
    Ты - Король

    Последние новости

    21:29

    В регионе
    21:24

    Другие страны
    21:08
    Фото

    Внутренняя политика
    21:06
    Видео

    Внутренняя политика
    20:58
    Фото

    Искусство
    20:45

    Другие страны
    20:42

    В регионе
    20:38

    Другие страны
    20:33

    В регионе
    Лента новостей