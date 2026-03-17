МИД Канады: Иран должен прекратить атаки на Турцию и страны Персидского залива
В регионе
- 17 марта, 2026
- 20:33
Канада осудила атаки Ирана на страны Персидского залива.
Как сообщает Report, об этом заявила министр иностранных дел Канады Анита Ананд на совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом в Анкаре.
"Мы выразили солидарность со странами Персидского залива, атаки Ирана должны быть прекращены", - заявила она.
Глава МИД Канады добавила, что Исламская республика также не должна предпринимать попытки нанесения авиаударов по Турции.
