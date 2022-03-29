Матвиенко: РФ надеется на подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией

Россия надеется на заключение мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

Россия надеется на заключение мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ.

"Мы очень надеемся, что именно мирным договором завершится эта ситуация, мы искренне этого желаем", - сказала Матвиенко, комментируя высказывания председателя азербайджанского парламента Сахибы Гафаровой и спикера парламента Армении Алена Симоняна относительно возможного мирного договора.

Отметим, что 10 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин подписали заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне конфликта. Таким образом, был положен конец многолетнему армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту. Согласно заявлению, Агдамский, Кяльбаджарский и Лачынский районы были возвращены Азербайджану без боя.