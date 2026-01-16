Кямран Алиев обсудил вопросы сотрудничества с заместителем генпрокурора Стамбула
- 16 января, 2026
- 20:15
Делегация прокуроров и судей Турции во главе с заместителем главного прокурора Стамбула Джаном Тунджаем находится с рабочим визитом в Азербайджане.
Как сообщает Report, целью визита является развитие сотрудничества между органами прокуратуры двух стран, обмен институциональным опытом и дальнейшее укрепление связей в правовой сфере.
В рамках визита гости посетили прокуратуру города Баку. Делегации была проведена подробная презентация о деятельности информационной системы "Электронная прокуратура", современных цифровых решениях, применяемых в рамках системы, электронных услугах, механизмах, позволяющих оперативно, прозрачно и эффективно рассматривать обращения граждан.
В соответствии с программой визита делегация встретилась с генеральным прокурором Азербайджана Кямраном Алиевым. Во время встречи было подчеркнуто наличие высокого уровня стратегического партнерства, дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Турцией, отмечено, что эти отношения создают благоприятные условия для дальнейшего углубления связей и расширения взаимодействия между правоохранительными органами, особенно органами прокуратуры.