    Кямран Алиев обсудил вопросы сотрудничества с заместителем генпрокурора Стамбула

    В регионе
    • 16 января, 2026
    • 20:15
    Кямран Алиев обсудил вопросы сотрудничества с заместителем генпрокурора Стамбула

    Делегация прокуроров и судей Турции во главе с заместителем главного прокурора Стамбула Джаном Тунджаем находится с рабочим визитом в Азербайджане.

    Как сообщает Report, целью визита является развитие сотрудничества между органами прокуратуры двух стран, обмен институциональным опытом и дальнейшее укрепление связей в правовой сфере.

    В рамках визита гости посетили прокуратуру города Баку. Делегации была проведена подробная презентация о деятельности информационной системы "Электронная прокуратура", современных цифровых решениях, применяемых в рамках системы, электронных услугах, механизмах, позволяющих оперативно, прозрачно и эффективно рассматривать обращения граждан.

    В соответствии с программой визита делегация встретилась с генеральным прокурором Азербайджана Кямраном Алиевым. Во время встречи было подчеркнуто наличие высокого уровня стратегического партнерства, дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Турцией, отмечено, что эти отношения создают благоприятные условия для дальнейшего углубления связей и расширения взаимодействия между правоохранительными органами, особенно органами прокуратуры.

    Фото
    Фото
    Лента новостей