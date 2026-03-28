КСИР: сбиты американский БПЛА MQ-9 и истребитель F-16

Корпус стражей исламской революции (КСИР) в рамках 85-й волны операции "Правдивое обещание – 4" нанес очередной удар.

Как сообщает Report со ссылкой на ISNA, ракетным ударам и атакам беспилотников подверглись промышленные объекты США и Израиля.

"Осуществив ракетные и беспилотные атаки на несколько крупных промышленных объектов, мы уничтожили часть из них", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военно-воздушные силы США и Израиля пытались предотвратить иранскую атаку с помощью истребителей и дронов: "Однако система противовоздушной обороны КСИР сбила один американский стратегический БПЛА MQ-9 в небе над Ширазом, а истребитель F-16 - на юге провинции Фарс".

Также сообщается, что истребитель был уничтожен до того, как успел приземлиться в одном из аэропортов Саудовской Аравии.