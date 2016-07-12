Иран планирует запустить два спутника в течение года

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Иран планирует в течение нынешнего года (в Иране он начинается с 21 марта) вывести на орбиту два спутника.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на пресс-конференции в Тегеране руководитель Иранского космического агентства (ИКА) Мохсен Бахрами.

По его словам, в настоящее время три космических аппарата полностью готовы к запуску - "Дусти" ("Дружба"), "Нахид 1" ("Венера 1") и "Атсат". Два из них до конца текущего года планируется вывести на орбиту. Еще два космических аппарата - "Парс" и "Нахид 2" находятся на стадии подготовки.

Первый спутник "Омид" ("Надежда") Иран запустил в 2009 году. Затем при помощи ракетоносителей "Сафир" ("Посланник") на орбиту были выведены еще три спутника.