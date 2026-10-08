Места памяти Западного Азербайджана: История села Агкенд

Западный Азербайджан - географический регион, где исторически проживали сотни тысяч азербайджанцев. Несмотря на попытки стереть сегодня следы наших соотечественников на этих территориях, долг каждого из нас - помнить древние места их проживания в Западном Азербайджане и быть информированными об этом.

Цель проекта "Места памяти Западного Азербайджана" заключается именно в том, чтобы донести до молодого поколения информацию о родных землях наших соотечественников, изгнанных со своей исторической родины.

"Места памяти Западного Азербайджана" - совместный проект AZfront и украинского историка, работающего под псевдонимом Кузари. Проект подготовлен на основе исторического исследования "Исчезнувшая цивилизация - Незамеченная катастрофа".

В ходе полевых исследований, проведенных в 2021–2024 годах, на территории современной Армении были собраны фото- и видеоматериалы о почти 600 селах, где ранее исконно проживали предки современных азербайджанцев. Систематизирована информация об истории этих населенных пунктов, их населении и сохранившихся объектах тюркского культурно-исторического наследия - кладбищах, пирах, мечетях и других памятниках.

В рамках проекта о каждом селе подготовлены видеоматериалы на азербайджанском, русском и английском языках, а также отдельный текст, основанный на исторических источниках. Материалы будут поэтапно представлены по каждому населенному пункту.

Новый выпуск рассказывает об истории села Агкенд (ныне Агнджадзор) в Армении, где до конца 1980-х годов жили азербайджанцы.

В источниках Российской империи село упоминалось как Агкенд. В советский период закрепилось написание Ахкенд, употреблявшееся до 1968 года, когда в рамках политики арменизации и уничтожения азербайджанского наследия в Армении село было переименовано в Агнджадзор.

С 1995 года село входит в состав Вайоцдзорской области Республики Армения. С середины XVIII века до российского завоевания территория села входила в состав Даралагезского магала Нахчыванского ханства.

В 1827 году Россия оккупировала территорию Нахчыванского ханства, а Туркменчайский договор 1828 года закрепил его включение в состав Российской империи. В период царской России село входило в состав Шаруро-Даралагезского уезда Эриванской губернии.

В 1829-1832 годах по поручению российских властей было составлено камеральное описание территорий бывших Иреванского и Нахчыванского ханств. По приведенным в документе данным, в селе Агкенд проживало более 200 человек, все – предки азербайджанцев.

Согласно статистическим данным царского периода, приводимым также в армянских источниках, в разное время до 1914 года в селе жили исключительно или преимущественно предки азербайджанцев.

Сборник сведений о Кавказе:

В 1873 году в селе проживало 498 человек, все – предки азербайджанцев.

Свод статистических данных о населении Закавказского края, извлеченных из посемейных списков 1886 года:

В 1886 году в селе проживало 546 человек, все – предки азербайджанцев.

Коркотян З. Население Советской Армении за последние сто лет (1831-1931):

В 1897 году в селе проживало 670 человек, все – предки азербайджанцев.

Памятная книжка Эриванской губернии на 1908 год:

В 1908 году в селе проживало 918 человек, все – предки азербайджанцев.

Кавказский календарь на 1912 год:

В 1911 году в селе проживало 918 человек, преимущественно предки азербайджанцев.

Кавказский календарь на 1915 год:

В 1914 году в селе проживало 618 человек, преимущественно предки азербайджанцев.

29 мая 1918 года правительство Азербайджанской Демократической Республики (АДР) уступило Эривань, ныне Ереван, и некоторые прилегающие к нему территории армянам. Таким образом на земле, где исторически жили предки современных азербайджанцев, была создана Первая Республика Армения. Уже в первые месяцы своего существования она начала предъявлять территориальные претензии к соседним странам: Азербайджану, Грузии и Турции (на тот момент Османской империи).

В 1918-1920 годах националистическая партия Дашнакцутюн, находившаяся у власти в Республике Армения, проводила этнические чистки тюркского населения в Эриванской губернии, а также в других районах, особенно в Зангезуре, Карабахе и Нахчыване.

О том, что жители Агкенда подверглись этническим чисткам, свидетельствует резкое сокращение численности тюркских жителей в селе. Это видно при сравнении данных за предыдущие годы с результатами переписи населения Советской Армении 1922 года.

Коркотян З. Население Советской Армении за последние сто лет (1831-1931):

В 1922 году в селе проживало 106 человек, все – азербайджанцы.

В конце 1920 года в Армении была провозглашена советская власть, а в 1921 году коммунистический режим окончательно утвердился в стране. Село входило в состав Даралагезского района, который впоследствии последовательно носил названия Кешишкендский, Микояновский и Ехегнадзорский.

По сообщению армянской газеты, в 1925 году по распоряжению уездных властей в Агкенд, где проживало 145 азербайджанцев, было переселено около 155 человек из соседних армянских сел.

По данным армянских источников, до конца 1980-х годов азербайджанцы и армяне вместе жили в селе.

Коркотян З. Население Советской Армении за последние сто лет (1831-1931):

В 1926 году в селе проживало 300 человек, из них – 126 азербайджанцы.

В 1931 году в селе проживало 464 человека, из них – 167 азербайджанцы.

Манвелян А.П., Мартиросян Г.М. Населенные пункты и население Армянской ССР за 1831-1959 годы:

В 1959 году в селе проживало 593 человека, преимущественно армяне.

Акопян Т.Х., Мелик-Бахшян Ст.Т., Барсегян О.Х. Словарь топонимов Армении и прилегающих областей:

В 1970 году в селе проживало 502 человека, преимущественно армяне.

В 1979 году в селе проживало 478 человек, преимущественно армяне.

В конце 1980-х годов в результате территориальных претензий армян на Карабах и обострения отношений между двумя республиками, азербайджанцы были окончательно изгнаны с территории Армянской ССР.

В "Сборнике сведений о Кавказе" 1879 года отмечается, что в селе находились два караван-сарая и развалины древней крепости, построенной, как указывалось в источнике, "неким Сулемою".

В 2021-2024 годах в рамках подготовки книги "Исчезнувшая цивилизация" на территории Армении, в том числе в отдаленных горных районах, проводилась масштабная полевая работа по выявлению и документированию сохранившихся объектов азербайджанского наследия. В ходе работ в селе был обнаружен караван-сарай, датируемый исследователями XIV веком – периодом правления династии Хулагуидов.

В настоящее время данный памятник преподносится как часть армянского культурного наследия.