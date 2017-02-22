Иран намерен в ближайшее время купить 12 самолетов Superjet 100

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Иран подтвердил, что в ближайшее время намерен купить 12 самолетов Superjet 100 российского производства. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

"Нам подтвердили, что Иран заинтересован в ближайшее время приобрести 12 самолетов Sukhoi Superjet 100", - сказал он.

Министр также отметил, что Россия заинтересована в налаживании производства комплектующих для российских самолетов в Иране, и, в случае соответствующего предложения, готова рассмотреть такую возможность.

Кроме того, по его словам, Россия предложила иранским партнерам наладить совместное производство турбовинтового модернизированного самолета Ил-114.

"Наши компании сейчас работают с иранскими партнерами для того, чтобы выработать конкретные решения и предложения", - подчеркнул Новак.