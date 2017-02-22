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    Иран намерен в ближайшее время купить 12 самолетов Superjet 100

    Новак: Россия заинтересована в налаживании производства комплектующих для российских самолетов в Иране

    Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/  Иран подтвердил, что в ближайшее время намерен купить 12 самолетов Superjet 100 российского производства. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

    "Нам подтвердили, что Иран заинтересован в ближайшее время приобрести 12 самолетов Sukhoi Superjet 100", - сказал он.

    Министр также отметил, что Россия заинтересована в налаживании производства комплектующих для российских самолетов в Иране, и, в случае соответствующего предложения, готова рассмотреть такую возможность.

    Кроме того, по его словам, Россия предложила иранским партнерам наладить совместное производство турбовинтового модернизированного самолета Ил-114.

    "Наши компании сейчас работают с иранскими партнерами для того, чтобы выработать конкретные решения и предложения", - подчеркнул Новак.

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