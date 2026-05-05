Гюлер: Турция принимает необходимые меры безопасности на фоне эскалации на Ближнем Востоке

Вооруженные силы Турции внимательно следят за ситуацией в регионе на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке, и принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности страны.

Как сообщает корреспондент Report из Турции, об этом заявил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер на церемонии открытия оборонной выставки SAHA-2026 в Стамбуле.

По его словам, ситуация в сфере безопасности нестабильна, в том числе российско-украинская война и конфликты на Ближнем Востоке серьезно влияют на глобальную архитектуру безопасности.

"В современный период недостаточно сосредотачиваться только на военной активности, также важна сильная и устойчивая экосистема оборонной промышленности", - сказал он.

Гюлер отметил, что до 80-х годов Турция была страной, в основном зависимой от импорта, но благодаря политике, проводимой под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана, она превратилась в державу, которая самостоятельно проектирует, производит и экспортирует военную продукцию.

"На всех платформах Турции применяются современные технологии, а беспилотные летательные аппараты стали поворотным моментом в военной мощи страны. БПЛА и дроны-камикадзе обладают глобальным влиянием благодаря высокой точности, искусственному интеллекту и разведывательным возможностям", - отметил он.