Форум ученых СНГ пройдет в Москве

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ 26 – 27 октября 2015 года в Москве состоится Форум ученых СНГ, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу исполнительного комитета СНГ.

Более 300 представителей научных кругов стран СНГ соберутся в Москве на форуме, организованном Министерством образования и науки России и Федеральным агентством "Россотрудничество".

Целью Форума являются представление современных инструментов развития науки и технологий и получение обратной связи от молодых ученых России и стран СНГ, содействие популяризации науки в странах СНГ, активизации многостороннего сотрудничества в области науки и техники между странами содружества.

В первый день Форума состоится пленарное заседание с участием руководителей и авторитетных представителей научных организаций стран-участниц и круглые столы, посвященные развитию фундаментальных и прикладных наук, научной инфраструктуры, популяризации науки в странах СНГ, сотрудничеству молодых ученых СНГ.

Второй день пройдет на площадке "Гиперкуб" Инновационного центра "Сколково" и будет посвящен инновационным проектам в различных сферах науки и технологий.