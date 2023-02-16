Число погибших в результате схода лавины в Таджикистане возросло до 15 человек

В результате схода лавины на востоке Таджикистана погибли 14 человек и еще один на 65 км автодороги Душанбе-Варзоб. Ранения получили 12 человек.

В результате схода лавины на востоке Таджикистана погибли 14 человек и еще один на 65 км автодороги Душанбе-Варзоб. Ранения получили 12 человек.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Таджикистан, об этом сообщил глава пресс-службы Комитета по чрезвычайным ситуациям Умеда Юсуфи.

Разрушено 4 жилых дома, еще 35 - частично, пострадали также 5 хозяйственных объектов.

Сейчас областная комиссия по чрезвычайным ситуациям определяет ущерб.

Она добавила, что согласно прогнозам синоптиков, опасность схода лавин будет сохраняться до 19 февраля.

Напомним, 15 февраля примерно в 9:50 по местному времени крупная лавина сошла на жилые дома махалли имени Носира Хисрава города Хорог.