Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Армения и Турция обсудили восстановление железной дороги Гюмри–Карс

    В регионе
    • 28 ноября, 2025
    • 19:49
    Армения и Турция обсудили восстановление железной дороги Гюмри–Карс

    На контрольно-пропускном пункте Ахурик–Акьяка на армяно-турецкой границе и в армянском городе Гюмри состоялась встреча представителей Армении и Турции.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.

    Отмечается, что встреча состоялась в соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе встреч спецпредставителей Турции и Армении по процессу нормализации турецко-армянских отношений.

    "Проведен второй этап технических обсуждений, направленных на восстановление и эксплуатацию железной дороги Гюмри-Карс", - говорится в сообщении.

    Напомним, что 12 сентября спецпредставитель Турции по нормализации турецко-армянских отношений Сердар Кылыч прибыл в Армению, где также встретился с главой МИД Армении Араратом Мирзояном. На армяно-турецкой границе, на контрольно-пропускном пункте "Маргара", его встретил спецпредставитель по нормализации с армянской стороны Рубен Рубинян.

    Армения Турция процесс нормализации Гюмри Карс
    Türkiyə və Ermənistan nümayəndələri Gümrü-Qars dəmir yolunun bərpasını müzakirə ediblər
    Armenia and Türkiye discuss restoration of Gyumri–Kars railway

    Последние новости

    20:03
    Фото

    Подписан контракт по проекту морской ветроэнергетики

    Энергетика
    19:49

    Армения и Турция обсудили восстановление железной дороги Гюмри–Карс

    В регионе
    19:47

    Киев вернул Москве 30 граждан РФ в рамках гуманитарной процедуры

    Другие страны
    19:46
    Фото

    Пожар в жилом доме в Баку потушен, пострадавших нет - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    19:35

    Зеленский сообщил, кто представит Украину на переговорах с США

    Другие страны
    19:25

    Зеленский объявил об отставке Андрея Ермака

    Другие страны
    19:14
    Фото

    Шахин Мустафаев и Мгер Григорян обсудили вопросы делимитации и безопасности госграницы

    Внешняя политика
    18:58

    Власти Гонконга выплатят семьям погибших при пожаре по $25,7 тыс.

    Другие страны
    18:43

    В повестку очередного пленарного заседания ММ включены 6 вопросов

    Милли Меджлис
    Лента новостей