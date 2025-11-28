Армения и Турция обсудили восстановление железной дороги Гюмри–Карс

На контрольно-пропускном пункте Ахурик–Акьяка на армяно-турецкой границе и в армянском городе Гюмри состоялась встреча представителей Армении и Турции.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.

Отмечается, что встреча состоялась в соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе встреч спецпредставителей Турции и Армении по процессу нормализации турецко-армянских отношений.

"Проведен второй этап технических обсуждений, направленных на восстановление и эксплуатацию железной дороги Гюмри-Карс", - говорится в сообщении.

Напомним, что 12 сентября спецпредставитель Турции по нормализации турецко-армянских отношений Сердар Кылыч прибыл в Армению, где также встретился с главой МИД Армении Араратом Мирзояном. На армяно-турецкой границе, на контрольно-пропускном пункте "Маргара", его встретил спецпредставитель по нормализации с армянской стороны Рубен Рубинян.