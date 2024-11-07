Апелляционный суд не подтвердил нарушение тайны голосования на выборах в Грузии

Тбилисский апелляционный суд не удовлетворил иски неправительственной организации "Ассоциация молодых юристов Грузии" (АМЮГ) с требованием признать массовое нарушение принципа тайны голосования на парламентских выборах 26 октября и аннулировать результаты

Тбилисский апелляционный суд не удовлетворил иски неправительственной организации "Ассоциация молодых юристов Грузии" (АМЮГ) с требованием признать массовое нарушение принципа тайны голосования на парламентских выборах 26 октября и аннулировать результаты голосования на всех 1 293 избирательных участках в Восточной Грузии, где использовались электронные технологии.

Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ.

Представители АМЮГ аргументируют свое утверждение тем, что на обратной стороне бюллетеня виден след от маркера. В ЦИК же настаивают на том, что правильное помещение бюллетеня в специальную папку из плотной бумаги полностью обеспечивает соблюдение принципа тайного голосования.

"Мы доказали то, что на этих выборах тайна голосования не была защищена... Это было ответственностью Центральной избирательной комиссии, с которой она не справилась", - сказала руководитель АМЮГ Нона Курдованидзе.

По ее словам, вне зависимости от того, какое решение принял суд, большая часть населения, а именно 2 млн человек, которые по личному опыту знают, что их голос не был тайным.

Парламентские выборы впервые прошли в Грузии масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. Из 3 111 участков технологическими были 2 263. На остальных участках - в высокогорных районах и за рубежом - голосовали традиционным методом.