Митт Ромни заявил, что не будет баллотироваться в президенты США в 2016 году

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Республиканец Митт Ромни, бывший соперником Барака Обамы во время президентской гонки 2012 года, объявил, что не будет участвовать в следующих выборах, которые пройдут в ноябре 2016 года. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, говорится в распространенном заявлении политика.

"После долгих раздумий я решил, что будет лучше предоставить другим возможность стать кандидатом в президенты от Республиканской парии", - отметил Ромни.

Ранее в ряде американских СМИ появилась информация, что политик принял решение вновь баллотироваться в президенты. Это стало бы третьей попыткой Ромни занять пост главы Белого дома: на президентских выборах 2008 года он проиграл сенатору Джону Маккейну в борьбе за право стать единым кандидатом от Республиканской партии.

Как отмечают наблюдатели, Ромни решил не участвовать в президентской гонке в первую очередь из-за того, что многие его бывшие сторонники и спонсоры, оказавшие ему поддержку в 2012 году, уже согласились поддержать на предстоящих выборах экс-губернатора штата Флорида Джеба Буша - брата экс-президента Джорджа Буша-младшего.

67-летний миллионер Ромни - создатель одной из самых крупных американских инвестиционных фирм Bain Capital. С 2003 по 2007 год он был губернатором штата Массачусетс.