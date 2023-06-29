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Virgin Galactic запустила первый коммерческий рейс в космос

Virgin Galactic запустила первый коммерческий рейс в космос Суборбитальный корабль Virgin Galactic отправился в свой первый коммерческий полет. В миссии, получившей обозначение Galactic 01, приняли участие полковник Уолтер Вилладей и подполковник Анджело Ландольфи из военно-воздушных сил Италии, Панталеоне Карлучч
Туризм
29 июня 2023 г. 21:44
Virgin Galactic запустила первый коммерческий рейс в космос

Суборбитальный корабль Virgin Galactic отправился в свой первый коммерческий полет.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба компании.

В миссии, получившей обозначение Galactic 01, приняли участие полковник Уолтер Вилладей и подполковник Анджело Ландольфи из военно-воздушных сил Италии, Панталеоне Карлуччи, инженер Национального исследовательского совета Италии, а также непосредственно пилот Virgin Galactic. В ходе миссии они намерены провести ряд научных экспериментов и наблюдений.

Корабль VSS Unity стартовал с площадки Spaceport America в Нью-Мексико в 10:30 по местному времени (18:30 по бакинскому времени). На высоте 15 км корабль должен отсоединиться от самолета-носителя и продолжить полет самостоятельно. VSS Unity может подниматься на 80–100 км над Землей, до так называемой линии Кармана, считающейся границей между земной атмосферой и космосом.

Коммерческие полеты предполагается запускать до высоты 80 км.

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