В Баку пройдет международная выставка недвижимости и инвестиций

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ В Baku Expo Center 22-24 ноября пройдет Азербайджанская международная выставка недвижимости и инвестиций (RecExpo II) при организационной поддержке Госкомитета по вопросам имущества, компаний Atılım Fuarcılık и Elan Expo.

Как сообщили Report в пресс-службе Госкомитета, RecExpo II является одной из важнейших платформ для демонстрации своих проектов международными компаниями по строительству и недвижимости. Выставка RecExpo II соберет вместе компании, занятые в сфере строительства, недвижимости и инвестиций.

Основной целью выставки станет оживление рынка недвижимости Азербайджана, увеличение местных и зарубежных инвестиций в этот сектор, а также ознакомление иностранных инвесторов с существующими инвестиционными возможностями на рынке недвижимости и привлечение их к процессу приватизации.