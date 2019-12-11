Турпоток в Азербайджан возрос на 13% в ноябре

В ноябре этого года Азербайджан посетили 241 тыс. иностранных гостей, что на 13,3% больше ноября прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму.

Из России прибыло 69 тыс. человек, Грузии - 68 тыс. человек. На эти две страны пришлось 56,7% общего потока иностранцев.

Самые высокие темпы прироста отмечались среди гостей из Ирана, Южной Азии и Центральной Азии – соответственно 33,5%, 40,1% и 35,5%.

Количество путешественников из Индии увеличилось на 76,3%.

Поток туристов из Турции, стран Ближнего Востока соответственно увеличился на 3,4 тыс. и 2 тыс. человек - до 27 тыс. и 17 тыс.

В январе-ноябре 2019 года число прибывших в Азербайджан возросло на 292 тыс. человек. Поток гостей из России увеличился на 49 тыс. человек или 6% - до 866 тыс. человек. Самые высокие темпы прироста отмечались среди гостей из Турции, стран Центральной Азии и Южной Азии – соответственно 20,2%, 46,7% и 38%. В отчетном периоде из этих стран прибыло в общей сложности 661 тыс.,120 тыс. и 107 тыс. человек.