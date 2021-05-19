Туристический сектор не способен погашать бизнес-кредиты

"В Ассоциацию банков Азербайджана и ряд государственных структур уже направлены обращения. Хотя мы поднимали этот вопрос несколько раз в 2020 году, не были приняты необходимые меры"

"В настоящее время в туристическом секторе Азербайджана существуют трудности с погашением бизнес-кредитов. С этой проблемой столкнулись не только в гостиничных и ресторанных сетях, но и в туристических агентствах. В допандемийный период, а именно в 2017-2019 годах, сектор туризма развивался быстрыми темпами. Предприниматели были увлечены расширением своего бизнеса. Взятые на тот момент кредиты до сих пор не возвращены".

Об этом Report сообщил председатель правления Ассоциации отелей и ресторанов Азербайджана, исполнительный директор Ассоциации экотуризма Азербайджана Самир Дюбенди.

"Инстанции, куда мы обращались, не могут вмешиваться в работу банков" Самир Дюбенди Эксперт по туризму

С.Дюбенди сказал, что предприниматели обращались в различные инстанции в связи с возникшей проблемой: "Банки не идут на какие-либо уступки в этой ситуации, и никакой концепции не принимается. Вопрос очень серьезный. У нас есть информация, что споры между банками и предпринимателями уже переходят в судебную плоскость. Решать вопрос необходимо с использованием различных средств. В Ассоциацию банков Азербайджана и ряд государственных структур уже направлены обращения. Хотя мы поднимали этот вопрос несколько раз в 2020 году, не были приняты необходимые меры".

Глава ассоциации считает, что банкам стоило бы пойти на различные уступки действующим в секторе туризма предпринимателям:

"В тех инстанциях, куда мы обращались, утверждают, что не могут вмешиваться в работу банков. Мы понимаем, что банки тоже должны получать прибыль. Но чрезвычайное положение в связи с пандемией распространяется на всех. Поэтому банки также не могут оставаться в стороне в этой ситуации. Стоит пересмотреть форс-мажорные обстоятельства, прописанные в кредитных договорах. Считаю, что возможна реструктуризация образовавшихся долгов. Это нормальная и принятая во всем мире практика. Банки, когда у должника нет возможности вернуть деньги, вводят для него новые льготы, вносят изменения в процентную ставку, сроки или сумму займа и тем самым страхуют себя гот убытков. Я думаю, что банки, требуя платежей от предпринимателей в столь жесткой и резкой форме, рискуют остаться без всего".