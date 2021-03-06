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Тунис сократил карантин для туристов до двух суток

Тунис сократил карантин для туристов до двух суток Новые правила начнут действовать с 8 марта
Туризм
6 марта 2021 г. 10:28
Тунис сократил карантин для туристов до двух суток

Прибывающие в Тунис туристы обязаны провести на карантине как минимум 48 часов, а не семь суток, как это было ранее, следует из правил министерства туризма. Они начнут действовать с 8 марта.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", правила изменили после решения правительства Туниса о смягчении некоторых ограничений, введенных из-за коронавируса.

Иностранные граждане, у которых забронирован номер в одном из отелей, должны предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение 72 часов до прибытия в Тунис, и пройти экспресс-тест в пункте прибытия. «Турист также обязан самоизолироваться на 48 часов в том же отеле, после этого периода он может сделать еще один тест за свой счет, не покидая номер до получения результата»,— сказано в пресс-релизе минтуризма Туниса.

По новым правилам, в Тунисе отменяется запрет на передвижения между провинциями. Власти будут вводить ограничения точечно в очагах заражений коронавирусом. Комендантский час будет действовать с 22:00 по местному времени (01:00 по бакинскому времени) до 05:00 (08:00 по бакинскому времени). При этом разрешено проводить мероприятия в туристических объектах с соблюдением санитарных норм и загрузкой не более 50%.

С начала пандемии в Тунисе выявили 236 тыс. случаев COVID-19, умерли более 8 тыс. пациентов. 30 января власти Туниса одобрили использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

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Версия на английском языке Tunisia reduces mandatory self-isolation period for tourists

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