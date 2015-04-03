​Стала известна статистика посещающих Турцию азербайджанцев

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ В 2014 году Турцию посетили 630 тыс. азербайджанских туристов.

Об этом Report сообщил советник посольства Турции в Азербайджане по культуре и пропаганде Сеид Ахмед Арслан.

"Думаю, что эта статистика могла бы быть еще более высокой, так как потенциал существует и Турцию желают посетить все. Естественно, все вопросы связаны с материальным положением людей", - сказал Сеид Ахмед Арслан.

По его словам, приехавшие в Турцию туристы в среднем тратят за неделю 700-1000 долларов: "Как и большинство туристов, азербайджанцы отдают предпочтение путешествию, отдыху на море и шопингу. Они считают Турцию второй родиной и предпочитают поездки в различные регионы страны".

С.А.Арслан добавил, что с этого года планируется приступить к осуществлению новой политики, преследующей целью повысить поток туристов в страну. Так, при осуществлении чартерных рейсов Турция будет оплачивать расходы на топливо для самолетов.

Отметим, что ежегодно турецкая экономика берет с туристического сектора прибыль в 30 млрд. долларов.