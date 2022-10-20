Совет Европы выбрал Азербайджан лучшим маршрутом винного туризма

На церемонии награждения, посвященной материальному и нематериальному культурному маршруту виноделия Iter Vitis, созданному Советом Европы и Европейским институтом культурных маршрутов, винный маршрут Азербайджана стал победителем в номинации "Лучший разв

На церемонии награждения, посвященной материальному и нематериальному культурному маршруту виноделия Iter Vitis, созданному Советом Европы и Европейским институтом культурных маршрутов, винный маршрут Азербайджана стал победителем в номинации "Лучший развивающийся продукт винного туризма".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму (ГАТ).

Сообщается, что награды, присуждаемые в различных категориях на ежегодной церемонии награждения в итальянской провинции Самбука-Ди-Сицилия, направлены на продвижение винного наследия и винодельческого туризма, а также устойчивых видов туризма в странах-членах международной сети Iter Vitis.