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Совет Европы выбрал Азербайджан лучшим маршрутом винного туризма

Совет Европы выбрал Азербайджан лучшим маршрутом винного туризма На церемонии награждения, посвященной материальному и нематериальному культурному маршруту виноделия Iter Vitis, созданному Советом Европы и Европейским институтом культурных маршрутов, винный маршрут Азербайджана стал победителем в номинации "Лучший разв
Туризм
20 октября 2022 г. 17:31
Совет Европы выбрал Азербайджан лучшим маршрутом винного туризма

На церемонии награждения, посвященной материальному и нематериальному культурному маршруту виноделия Iter Vitis, созданному Советом Европы и Европейским институтом культурных маршрутов, винный маршрут Азербайджана стал победителем в номинации "Лучший развивающийся продукт винного туризма".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму (ГАТ).

Сообщается, что награды, присуждаемые в различных категориях на ежегодной церемонии награждения в итальянской провинции Самбука-Ди-Сицилия, направлены на продвижение винного наследия и винодельческого туризма, а также устойчивых видов туризма в странах-членах международной сети Iter Vitis.

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Версия на английском языке Council of Europe selects Azerbaijan as best wine tourism destination
Версия на азербайджанском языке Avropa Şurası Azərbaycanı ən yaxşı şərab turizmi marşrutu seçib

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