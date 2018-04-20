Руслан Гулиев: Азербайджан считается подешевевшим направлением для иностранных туристов

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Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ На сегодняшний день Азербайджан считается подешевевшим направлением для иностранных туристов.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам председатель Ассоциации поддержки медицинского и термального туризма Руслан Гулиев.

Он отметил, что еще 10 лет назад ситуация в этой области была неудовлетворительной: "Мы решаем эти проблемы поэтапно. Отсутствие параллельно работающих туристических компаний и конкурентов у одной-двух гостиниц в регионах приводит к однополюсному росту цен. После девальвации количество иностранных туристов снизилось на 35 процентов. Сегодня сильная конкуренция на туристическом рынке тянет цены вниз. Однако нельзя вести безжалостную конкуренцию".

Р.Гулиев отметил, что перед праздниками найти свободные места в регионах и в Баку становится проблемой: "Граждане Азербайджана также начали отдавать предпочтение раннему бронированию. Как иностранцы, так и местные туристы могут осуществить раннее бронирование в соответствии с их бюджетом и желаниями".