​Министр: Грузия ведет переговоры с азербайджанскими авиакомпаниями

Правительство Грузии разработало состоящий из 10 пунктов план предложений в связи с развитием сферы туризма.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом пишет грузинское издание Business Media.

Документ составлен в ответ на запрет, введенный Россией на прямые авиарейсы в Грузию.

В первом пункте документа отражено предложение о запуске автобусов-шаттлов из Баку в Тбилиси.

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава сообщила, что ведутся переговоры с авиакомпаниями Азербайджана. По ее словам, авиаперевозчикам было предложено включить стоимость перевозки в автобусах-шаттлах, которые будут курсировать по маршруту Баку-Тбилиси, в цену авиабилета.

В документе также содержатся предложения по субсидированию чартерных рейсов, работе с дипкорпусами, приглашению в Грузию известных лиц, усилению пропаганды и работе по другим направлениям.