Как российско-украинская война повлияет на туристический сектор Азербайджана?

От российско-украинской войны в определенной степени пострадает туристический сектор Азербайджана.

От российско-украинской войны в определенной степени пострадает туристический сектор Азербайджана.

Об этом заявил председатель правления Ассоциации туризма Азербайджана (AzTA) Ахмед Гурбанов, комментируя влияние войны на туристический сектор.

Тем не менее, он считает, что кризис можно превратить в возможности: "В условиях, когда в настоящее время приостановлены полеты из России в Азербайджан и из Азербайджана в Россию, мы можем обеспечить приток туристов из других стран. Из-за пандемии коронавируса (COVID-19) закрыты сухопутные границы Азербайджана и постепенно открываются воздушные. В настоящее время у нас открыта воздушная граница с 82 странами, в том числе с Ираном, что приведет к притоку туристов в Азербайджан из соседней страны на праздник Новруз. Мы должны работать над увеличением их числа. Считаю, что прямо сейчас надо открыть сухопутные границы, тем самым мы сможем увеличить количество туристов, приезжающих в страну. После частичного снятия ограничений в связи с пандемией арабские туристы все больше стекались в Украину. Сейчас мы можем привлечь арабов в нашу страну. Поскольку арабские туристы традиционно считаются "дорогими" и могут приносить большой доход. Думаю, что участие Азербайджана в выставке Dubai Expo 2020 позволит нашей стране вновь привлечь этих туристов. Кроме того, думаю, что война скоро закончится и российские туристы вновь потекут в нашу страну. Нужно учитывать, что они любят посещать в основном историко-культурные места, и предпочитают оздоровительный и пляжный туризм. В нашей стране есть много туристических мест, которые могут их заинтересовать”, - отметил он.

Глава одной из туристических компаний Агиль Агаларов рассказал Report, что они страдают из-за санкций, введенных США и европейскими странами в отношении России: "В частности, отмена рейсов в российском направлении поставила туристические компании в безвыходное положение. Мы ожидаем притока туристов из арабских стран, но пока и тут нет существенного прогресса".

Напомним, что в 2021 году Азербайджан посетили 792 тыс. иностранцев и лиц без гражданства, из которых 32,6% или 258 тыс. въехали из России. По сравнению с 2020 годом число прибывающих в нашу страну из России увеличилось на 14,7%.