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Хыналыг номинирован на звание "Лучшая туристическая деревня"

Хыналыг номинирован на звание "Лучшая туристическая деревня" На конкурс "Лучшая туристическая деревня", объявленный Всемирной туристской организацией (United Nations World Tourism Organization – UNWTO), выдвинута кандидатура азербайджанского села Хыналыг.
Туризм
21 сентября 2021 г. 14:45
Хыналыг номинирован на звание Лучшая туристическая деревня

На конкурс "Лучшая туристическая деревня", объявленный Всемирной туристской организацией (United Nations World Tourism Organization – UNWTO), выдвинута кандидатура азербайджанского села Хыналыг.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Государственное агентство по туризму. Основной целью проекта является выявление сел, сохраняющих свою уникальность и культурно-историческое наследие на протяжении многих лет, при этом отвечая требованиям современного туризма.

На территории села Хыналыг, охраняемого государством как памятник мирового значения, в 2007 году был создан Государственный историко-архитектурный и этнографический заповедник "Хыналыг".

В 2020 году Хыналыг был включен в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО. В документе, направленном в ЮНЕСКО, отмечается древность языка, который употребляется в Хыналыг, кочевой образ жизни жителей села, уклад местной общины, живущей в гармонии с природой.

В селе Хыналыг, имеющем древнюю историю, ведутся археологические раскопки и научно-исследовательские работы. В настоящее время продолжаются раскопки на древнем кладбище "Кима Лигебириш", охватывающему территорию в более 3 гектаров. Обнаруженные при раскопках образцы материальной культуры в настоящее время хранятся в научном фонде заповедника, а часть из них экспонируется местным жителям и иностранным туристам, посещающим Хыналыг.

Кроме того, изучаются обнаруженные в деревне древние эпиграфические памятники и уникальные рукописи.

Одним из элементов культурного наследия деревни Хыналыг является уникальный архитектурный стиль. С целью сохранения этого стиля в сельской местности проводится ремонт и реставрация домов, оказавшихся в аварийном состоянии.
Результаты конкурса ЮНЕСКО будут объявлены на 24-й сессии.

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Версия на английском языке Khinalig - candidate for "Best Tourist Village" title
Версия на азербайджанском языке Xınalıq “Ən yaxşı turistik kənd” adına namizəddir

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