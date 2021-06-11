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Флориан Зенгстшмид: Освобождение Карабаха открыло новые возможности для туризма

Флориан Зенгстшмид: Освобождение Карабаха открыло новые возможности для туризма Карабах станет конкурентоспособной и привлекательной для туристов дестинацией в мировом масштабе.
Туризм
11 июня 2021 г. 17:14
Флориан Зенгстшмид: Освобождение Карабаха открыло новые возможности для туризма

Карабах станет конкурентоспособной и привлекательной для туристов дестинацией в мировом масштабе.

Как передает Report, об этом заявил главный исполнительный директор Бюро по туризму Азербайджана Флориан Зенгстшмид на Глобальном туристическом форуме, который проходит 10-12 июня в турецком городе Бодрум.

Рассказав о туристическом потенциале освобожденных земель, он подчеркнул важность создания туристической инфраструктуры в Карабахе.

“Освобождение Карабахского региона открыло новые возможности для развития туризма в стране”, - сказал он.

В своем выступлении Флориан Зенгстшмид также рассказал о текущей ситуации с пандемией коронавируса в нашей стране, процессе вакцинации, плане восстановления туризма, а также международных мероприятиях, проводимых в Азербайджане, таких как Гран-при Формулы 1 и ЕВРО-2020. В рамках Форума также состоялись двусторонние встречи Ф. Зенгстшмидта с официальными лицами и экспертами в сфере туризма из разных стран.

Во время встречи с заместителем министра культуры и туризма Турции Надиром Алпасланом Ф. Зенгстшмид пожелал успехов национальной сборной Турции по футболу, которая сыграет в Баку во время ЕВРО-2020 в июне.

Отметим, что Глобальный туристический форум, ежегодно проводимый по инициативе Института Всемирного Туристического Форума (World Tourism Forum Institute) со штаб-квартирой в Лондоне, служит платформой для международного сотрудничества в сфере туризма.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFlorian Zenqstşmid: “Qarabağın azad edilməsi ölkə turizmi üçün yeni fürsətlər yaradıb”

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