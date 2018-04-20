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    Азербайджан вошел в топ-10 самых популярных направлений исламского туризма

    Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Азербайджан вошел в топ-10 из 130 стран мира в рейтинге самых популярных направлений исламского туризма Global Muslim Travel Index 2018 года.

    Как передает Report, в 2018 году самыми популярными направлениями для туристов-мусульман эксперты Crescent Rating признали Малайзию (среди исламских стран) и Сингапур (среди неисламских).

    Турция стала четвертой, топ-пятерку рейтинга замыкает Казахстан, а топ-десятку — Азербайджан.

    Global Muslim Travel Index ежегодно составляет сингапурское рейтинговое агентство Crescent Rating. В исследовании оцениваются различные условия для отдыха мусульман: получение визы, доступность совершения намаза, возможность безопасного путешествия, доступность и качество халяль-продуктов, условия проживания в отелях.

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